Przez cały weekend trwają przesłuchania do musicalu, który w grudniu będzie wystawiony w gorzowskiej Filharmonii. Do udziału w przedstawieniu zgłosiło się ponad 160 chętnych. Pierwszym etapem są przesłuchania do ról śpiewanych, a następnie będą wybierane talenty taneczne, mówi kierownik marketingu Edyta Molska:

– Już ujawniło nam się kilka artystycznych dusz – mówi członek komisji Iwona Goździk:

Na młodych artystów czekali ich rodzice, którzy opowiedzieli nam skąd pomysł na zgłoszenie dziecka do musicalu:

Wyniki przesłuchań będą ogłoszone do 15 września.