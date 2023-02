Jeśli lubicie tworzyć piękne rzeczy z niczego, albo ukrywacie talent do projektowania ubrań, to spółka Inneko zaprasza do udziału w konkursie: Recykling fashion show.

Stwórzcie wyjątkowy strój z tworzyw nadających się do ponownego wykorzystania – zachęca Monika Piaskowska, dyrektor marketingu spółki Inneko:

Na projekty organizatorzy czekają do 12 marca:

Łączna pula nagród w konkursie to dwa i pół tysiąca złotych. Szczegóły i regulamin akcji znajdziecie na stronie Inneko.