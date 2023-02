Osoby, które są na rencie lub wcześniejszej emeryturze i równocześnie dorabiają, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2022 r.

Termin na zgłoszenie upływa za 5 dni – przypomina rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co trzy miesiące Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i to na tej podstawie ustala się limity. W tej chwili to 6965,84 zł.

Poza emerytami, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, z ZUS nie muszą rozliczać się także renciści pobierający świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych. Dodatkowych informacji udziela Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.