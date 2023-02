Uwaga na oszustów. Gorzowska policja informuje, że tym razem ofiarami złodziei padli obywatele Ukrainy. Wczoraj jedna z osób straciła prawie 9 tys., druga ponad 11 tys. złotych.

Oszust podszył się pod pracownika banku. Przekonywał, że pieniądze na koncie są zagrożone i trzeba szybko działać.

Policja informuje, że złodzieje tak prowadzą rozmowę, aby albo wyłudzić dane i hasła do konta, albo proponują instalację aplikacji w telefonie, która im w tym pomaga.

Policja ostrzega i apeluje, by uważać na tego typu sytuacje. Najlepiej natychmiast zakończyć rozmowę. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa pieniędzy, warto samodzielnie wybrać numer bankowej infolinii. Można też osobiście podejść do oddziału, by rozwiać wszelkie wątpliwości.