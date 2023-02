Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Gorzowie obywateli Gruzji i Mołdawii za nielegalny pobyt w naszym kraju.

Gorzowscy strażnicy graniczni wylegitymowali dwóch Gruzinów. Okazało się, że przyjechali do naszego kraju w celu podjęcia pracy, ale jej nie podjęli – poinformował Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wyjaśnił, że tym samym naruszyli oni warunki legalnego pobytu na terytorium Polski. Wszczęto postępowania administracyjne w celu zobowiązania ich do wyjazdu z naszego kraju.

Tego samego dnia, również w Gorzowie, funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali obywatela Mołdawii. On z kolei przekroczył dopuszczalny termin pobytu w ruchu bezwizowym, a tym samym obecnie przebywa w Polsce nielegalnie. otrzymał decyzję zobowiązującą go do wyjazdu z Polski w ciągu 14 dni, a także półroczny zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju oraz pozostałych krajów strefy Schengen.