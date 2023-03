Prezydent Jacek Wójcicki przestrzega przed internetowymi oszustami.

Na Facebooku pojawiły się strony wykorzystujące markę znanej sieci supermarketów, które pod pozorem konkursu zachęcają do kliknięcia w link prowadzący do przygotowanej strony internetowej. Oszuści zachęcają do wypełnienia formularza,aby otrzymać paczkę z produktami lub kod podarunkowy na zakupy w sklepach tej sieci. W jednej z oszukańczych reklam wykorzystano zdjęcie prezydenta Jacka Wójcickiego z otwarcia centrum dystrybucyjnego tej firmy w Gorzowie.

Wypełnienie formularza może być wykorzystane do wykradania danych osobowych internautów – przestrzega Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Sieć supermarketów nie ogłaszała takiego konkursu. Prezydent Jacek Wójcicki poinformował, że sprawę wykorzystania swojego wizerunku skieruje na drogę sądową.