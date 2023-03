Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na budowę I etapu północnej obwodnicy Gorzowa. Połączy ze sobą osiedla: Górczyn i Piaski.

Niemal półkilometrowy odcinek drogi o dwóch jezdniach, z których każda będzie dwupasmowa, zostanie włączony w istniejące rondo przy ul. S. Wyszyńskiego – mówi Ewa Iwańska ze spółki:

Drugi etap prac obejmie odcinek od Kazimierza Wielkiego do Żwirowej, a trzeci od Żwirowej do Myśliborskiej. Cała obwodnica będzie miała około 4 km długości. Na budowę pierwszego etapu miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie do kwoty 35 mln złotych. W kolejnych etapach budowy obwodnicy Gorzów otrzyma z tego samego funduszu 250 milionów złotych.