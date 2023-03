Gorzowscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy w miniony czwartek mieli pobić 20-latka w okolicach mostu Lubuskiego. Dziś w ich sprawie decyzję podjął sąd.

Jak informuje komisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie, po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu, policjanci pojechali do pokrzywdzonego, który opisał zdarzenie. 20-latek miał widoczne rozległe obrażenia twarzy. Jak relacjonował, zaatakowało go kilka znanych mu osób. Sytuacja miała mieć miejsce dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Po pobiciu w okolicach mostu Lubuskiego podejrzani uciekli.

Kryminalni szybko dotarli do podejrzanych. Najpierw zatrzymali przy ulicy Nadbrzeżnej 18- i 21-latka. Później 16- i 18-latka. Wszyscy zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. W sprawie prowadzonej pod nadzorem gorzowskiej prokuratury rejonowej ustalono, że pobicie było zarejestrowane telefonem. Na nagraniu widać, jak pokrzywdzony został brutalnie zaatakowany. Podejrzani uderzali go po całym ciele, był także kopany w głowę. Materiał jest zabezpieczony jako dowód w postępowaniu.

W sprawie zatrzymanego 16-latka sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. W przypadku podejrzanych dwóch 18-latków i 21-latka, prokurator po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt. Dziś sąd zdecydował, że podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w odosobnieniu.