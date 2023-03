Hanna Sergiejczuk wspólnie z uczniami z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie rozpoczęła na terenie szkoły akcję zbierania materiałów potrzebnych do zrobienia świec okopowych dla ukraińskich żołnierzy. Jak twierdzi organizatorka akcji potrzebne są konkretne rzeczy do stworzenia tych bardzo potrzebnych dla walczących w Ukrainie ludzi.

Akcja na tę chwile nie ma terminu końcowego i skierowana jest nie tylko do uczniów, rodziców i nauczycieli z Puszkina. Zainteresowani mieszkańcy Gorzowa mogą przynosić niezbędne rzeczy do stworzenia świec do placówki przy ulicy Puszkina 31, skąd odbierze je jedna z gorzowskich firm, która wykona świece i wyśle je do ukraińskich żołnierzy.