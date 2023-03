Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem zaprasza na VII „Niebieski Bieg – Charytatywnie dla Autystów”, który za tydzień odbędzie się w Parku Górczyńskim.

Bieg na który zapraszamy całe rodziny, to część obchodów światowego dnia świadomości autyzmu – wyjaśnia Magdalena Chmiel, wicedyrektor stowarzyszenia:

Wśród wszystkich uczestników zostaną też rozlosowane atrakcyjne nagrody.

Dlaczego charytatywny bieg dla osób chorych na autyzm jest niebieski?

Organizatorzy dla uczestników przygotują pętlę o długości 1 km. Zapisy na stronie www.sport-time.com.pl trwają do poniedziałku. Jeśli zostaną wolne pakiety startowe, to będzie można jeszcze dopisać się do listy uczestników bezpośrednio przed biegiem. Start biegu w Parku Górczyńskim w sobotę, 1 kwietnia w samo południe.

Patronat honorowy nad biegiem objęli: wojewoda lubuski Władysław Dajczak, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz starosta Powiatu Gorzowskiego Magdalena Pędziwiatr.