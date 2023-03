Blisko stu sołtysów z powiatu gorzowskiego wzięło udział w piątym już kongresie sołtysów.

To okazją do wzmocnienia i rozwoju współpracy, dzielenia się dobrymi praktykami, ale także do wymiany doświadczeń w sprawach społecznych, administracyjnych czy gospodarczych.

Ze słowami podziękowania za prace sołtysów, na spotkaniu pojawił się m.in. wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

– Sołtysi to osoby, które są najbliżej mieszkańców powiatu-mówi Magdalena Pędziwiatr, starosta powiatu gorzowskiego:

– Takie spotkania są dla na nas bardzo ważne – mówi Ryszard Banasiak, sołtys wsi Dzierżów w gminie Deszczno:

Organizatorem kongresu w Przyłęsku było Starostwo Powiatowe w Gorzowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.