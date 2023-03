Do piątku 31 marca koła gospodyń wiejskich z województwa lubuskiego mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Bitwa Regionów. To już 8 edycja tej imprezy. Czekają atrakcyjne nagrody, choć nie one są tu najważniejsze.Chodzi przede wszystkim o prestiż, dobrą i smaczną zabawę oraz możliwość wypromowania tego, co na danym terenie najlepsze i najbardziej tradycyjne.

To przecież gospodynie, zwłaszcza z terenów wiejskich, są strażniczkami polskiej tradycji. Dań przygotowanych przez panie będzie można skosztować podczas „Pikników z produktem polskim”. Mówi Tomasz Rafalski, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie:

W zeszłym roku w „bitwach” w sumie wzięło udział 3 300 kół gospodyń wiejskich, w Lubuskiem mamy takich kół ponad 220. W poprzedniej edycji imprezy uczestniczyło około 70. Wciąż jest szansa, żeby dołączyć do tegorocznych zmagań i zaprezentować swoje kulinarne umiejętności:

Zgłoszenia online odbywają się poprzez stronę internetową Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tam też znajdziecie wszystkie szczegóły. Pierwsze eliminacje na naszym terenie zaplanowano w maju.