Uważajmy podczas wystawiania rozmaitych przedmiotów do sprzedażny na portalach aukcyjnych- apeluje policja. Jedna z gorzowianek, która chciała szybko sprzedać akcesoria do konsoli do gier została z kredytem, który zaciągnęli na nią oszuści, na ponad 20 tysięcy złotych.

Już chwilę po tym jak gorzowianka wystawiła swoją ofertę na portalu ogłoszeniowym, dostała na telefon informację o sprzedaży towaru z załączonym linkiem do strony internetowej. Kobieta weszła w załączony link, a ten przeniósł ją na stronę internetową, wyglądającą jak rzeczywista strona portalu sprzedażowego. Za chwilę gorzowianka miała telefon od kobiety, która twierdziła, że jest z obsługi portalu i będzie weryfikować dane. Pokrzywdzona podała je, a skutek był taki, że na jej nazwisko wzięty został kredyt.

Policjanci przestrzegają, by dokładnie analizować linki przekierowujące na strony internetowe, które mogą być spreparowane. Czasami adresy są bardzo podobne, różnią się detalami. Pamiętajmy, by bezwzględnie chronić swoje dane osobowe, numery kart, piny i kody zabezpieczające.