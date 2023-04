Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wyrzucił psa znajomych przez okno z drugiego pietra kamienicy przy ulicy Krzywoustego. Policjantom tłumaczył, że zdenerwował się szczekaniem zwierzęcia. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut znęcania się nad psem. Oprócz tego odpowie także za posiadanie w mieszkaniu amunicji bez zezwolenia. Do zdarzenia doszło w miniony piątek po godzinie 18.00. Mówi rzecznik prasowy gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz:

W sobotę 59-latek usłyszał zarzuty. Dotyczą one znęcania się nad psem oraz posiadania amunicji bez zezwolenia. Grozi mu za to do 8 lat więzienia.