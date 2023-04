Jeszcze tylko do jutra trwać będzie nabór dzieci do gorzowskich szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet i choć trwa to zaledwie kilkanaście minut to zgłoszenie trzeba jeszcze wydrukować i zanieść do wybranej placówki, a czasu zostało już niewiele. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik UM w Gorzowie:

Do wybranych przez rodziców placówek w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z tzw. obwodów, a dopiero w drugiej kolejności te, które chciałyby w danej szkole się uczyć, choć mają inne miejsce zamieszkania.

Elektroniczne przyjmowanie dokumentów zakończy się 5 kwietnia. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zaplanowano na 21 kwietnia. Później rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli nauki w danej placówce, a ostateczne listy nowych uczniów w szkole będą gotowe 22 maja.