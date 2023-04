Do młodych gorzowian lada dzień zaczną przychodzić wezwania do stawienia się na kwalifikację wojskową. I choć takiego wezwania zbagatelizować nie można, to wojsko uspokaja, że nikogo na siłę brać do służby nie będzie. – Zależy nam tylko na tych osobach, które chcą służyć w armii – mówi por. Przemysław Walczak w Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gorzowie:

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, zainteresowanie wojskiem jest dużo większe, a możliwości rozwoju w szeregach armii są bardzo atrakcyjne.

W Gorzowie kwalifikacja wojskowo trwać będzie od 15 maja do 15 czerwca, od 17 kwietnia rusza kwalifikacja dla powiatu gorzowskiego.