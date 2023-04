Mimo przełożenia meczu Stali Gorzów, w piątek rano pod stadion podjechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, aby rozpocząć pierwszą w tym roku akcję „Przelew krwi na Jancarzu”.

Po oddaniu krwi w stalowym krwiobusie oprócz zwyczajowych czekolad można było otrzymać bilet na mecz Stali z GKM Grudziądz, który zaplanowany teraz jest na wtorek o godz. 19:15

– Byłam zaskoczona, gdy przejechałam rano na stadion – mówi Żaneta Pawlicka z działu sportowego Stali Gorzów:

Obecni na miejscu krwiodawcy chwalili pomysł klubu:

– Nasz krwiobus często wyjeżdża w teren. Aby oddać w nim krew nie trzeba wcześniej się rejestrować – dodaje Roma Thomas, kierownik oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorzowie

Oddawać krew na Jancarzu można było do południa, ale w stacji krwiodawstwa przy ul. Dekerta można to zrobić codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 -13:15.

Najlepiej zarezerwować termin online na stronie rckik.zgora.pl, wtedy wizyta potrwa najkrócej.