Dziś na Cmenatrzu Komunalnym przy ulicy Żwirowej odbył się pogrzeb zmarłego w sobotę 15 lipca księdza prałata Andrzeja Szkudlarka.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą w parafii św. Wojciecha przy ulicy Gwiaździstej, a następnie konwój dotarł na gorzowską nekropolię. Żegnały go tłumy wiernych, którzy mieli okazję go poznać i wspominali to, jakim był kapłanem oraz człowiekiem:

Ze wzruszeniem wspomina go również obecna na uroczystości Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, która niegdyś należała do jego parafii:

Ksiądz Andrzej był człowiekiem szanowanym w środowisku kapłańskim i tak mówił o nim ks. Rafał Michałowski z gorzowskiej Katedry:

O wielkiej stracie dla środowiska sportowego, kościelnego, ale i dla mieszkańców Gorzowa mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak:

Ks. prałat zmarł w wieku 75 lat, a 1 lipca tego roku obchodził 50-lecie święceń kapłańskich.