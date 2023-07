Gorzowski magistrat zbiera uwagi od mieszkańców w sprawie oddziaływania na środowisko północnej obwodnicy. Chodzi o budowę pierwszego etapu inwestycji, od ronda Barlineckiego przy ul. Wyszyńskiego do planowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej. To półtora kilometra drogi. Uwagi można zgłaszać do 28 sierpnia. Mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Urzędnicy zapewniają, że złożone uwagi i wnioski, przed wydaniem decyzji środowiskowych – zostaną rozpatrzone przez prezydenta miasta.

Dokładny komunikat w tej sprawie znaleźć można także na stronie internetowej urzędu miasta.

Link do informacji:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/9104/Obwieszczenie_Prezydenta_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/.