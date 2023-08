Dobiega końca remont Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. Dyrektor zaprasza gości już tą jesienią i obiecuje jeden z najprzyjemniejszych zapachów świata – aromat świeżo pieczonego chleba.

To jedna z największych inwestycji kulturalnych w ostatnich latach. Gruntowny remont kosztować będzie blisko 9 mln zł. Za kilka tygodni zwiedzający będą mogli zobaczyć jak teraz wygląda ta filia Muzeum Lubuskiego.

– To była długa i bardzo wymagająca inwestycja – mówi Ewa Pawlak, dyrektor muzeum:

Już jesienią całość budynku będzie dostępna dla zwiedzających:

W zagrodzie turystów będzie witał zapach chleba, ponieważ na miejscu będą odbywały się m.in. warsztaty tradycyjnego wypieku pieczywa. W pobliżu jest tez ścieżka edukacyjna przygotowana przez Nadleśnictwo Bogdaniec.

Projekt pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” to ogromne przedsięwzięcie, realizowane od kilku lat. Wartość całkowita inwestycji to 8 976 113,05zł, z czego 7 306 347,32 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich, zaś 1 669 765,73 to dofinansowanie Województwa Lubuskiego.