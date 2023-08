Gamesroom „Fantastyczne miejsce” czyli sklep i wypożyczalnia gier planszowych czy Wioska Avatara to tylko niektóre atrakcje 4. Konwentu Fantastyki „GorcoN” zorganizowanego przez młodych ludzi w II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. Piotr Jakubowski, organizator Konwentu twierdzi, że to spotkanie to dobre miejsce dla fanów szeroko rozumianej fantastyki.

Uczestnicy bardzo sobie chwalą Konwent. Mówią Marcin, Szymon i Karolina.

Edwin Sieredziński, pasjonat fantastyki z Radomia wystąpił na imprezie z dwiema prelekcjami.

Jednym z wystawców na Konwencie jest Katarzyna Ślusarczyk.

Chętni mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu dzisiaj do godziny 16.00. Natomiast na godzinę 17.00 zaplanowano w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie autorskie z twórczynią komiksów i ilustracji do nich Aleksandrą Herzyk. Spotkanie odbędzie się w sali nr 8. Wstęp jest darmowy.