2-2,5 roku ma zająć gorzowskiej akademii budowa centrum symulacji medycznych. Po tym czasie uczelnia będzie się starała o uruchomienie kierunku lekarskiego.

Mówiła dziś o tym w Radiu Gorzów rektor akademii im. Jakuba z Paradyża prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska:

Przy staraniach o kierunek lekarski jednym z największych wyzwań będzie pozyskanie kadry- uważa rektora akademii.

Bazą do kształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, ratowników medycznych, a w przyszłości także lekarzy, ma być centrum symulacji medycznych, jakie powstanie w budynku przy Chopina. To tam studenci będą mogli ćwiczyć różne procedury medyczne i przygotowywać się do leczenia prawdziwych pacjentów. Projekt, który zakłada przekształcenie tego budynku niemalże w szpital uniwersytecki, już jest.15 milionów w obligacjach Skarbu Państwa, które kilka dni temu przywiózł akademii minister edukacji i nauki, przeznaczonych zostanie na budowę. Potem przyjdzie czas na starania o pieniądze na wyposażenie centrum.