Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Żwirowej pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej złożono dziś kwiaty. W 84. rocznicę wybuchu wojny, to symboliczne miejsce odwiedził wojewoda lubuski wraz z przedstawicielami miasta i służb mundurowych.

– To ważne wydarzenie dla Polaków, bo to my byliśmy krajem, w którym rozpoczęła się wojna – przypomina wojewoda lubuski Władysław Dajczak:

– To rodzina powinna przekazywać prawdę o II Wojnie Światowej młodszemu pokoleniu, mówi Jarosław Palicki z gorzowskiej Delegatury IPN:

– Tę datę pamięta cały świat – mówi sekretarz miasta Bartosz Kmita:

A czy młodsze pokolenie pamięta o tej ważnej dacie? Sprawdziliśmy w centrum miasta:

II Wojna Światowa trwała 6 lat, zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów obywateli polskich.