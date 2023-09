Ponad 70 pierwszaków ze SP nr 4 w Gorzowie Wlkp. otrzymało w poniedziałek ekoupominki – książeczkę o gorzowskim nosorożcu, pojemnik na wodę, miód i nasiona daktylowca, a wszystko zapakowane w kolorowe worki – poinformowała dyr. Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska.

To efekt akcji edukacyjnej miasta, gorzowskiej spółki komunalnej Inneko i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W najbliższych dniach takie prezenty trafią do pozostałych uczniów klas pierwszych wszystkich gorzowskich podstawówek. W sumie przygotowano 1148 zestawów – dodała Liberkowska.

Kampanię edukacyjno-informacyjną „WygrajMY czyste powietrze” samorząd miasta we współpracy z WFOŚiGW w Zielonej Górze prowadzi od czterech lat. W ramach tej współpracy do gorzowskich pierwszaków trafiają ekologiczne prezenty nawiązujące tematycznie do realizowanej w danym roku kampanii.

W 2020 r. były to bidony na wodę, rok później tzw. lunchoboxy (pojemniki na posiłki) z ekologicznego tworzywa, a w zeszłym roku uczniowie pierwszych klas otrzymali zakładki do książek z nasionami roślin do posiania w ogródku lub w donicy i kolorowanki z różnymi gatunkami drzew.

– Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kreowanie prawidłowych postaw w odniesieniu do otaczającej przyrody

– wyjaśniła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa gorzowskiego magistratu Natalia Marcinkiewicz.