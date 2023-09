36 nielegalnych migrantów przewoził w dostawczym citroenie młody mężczyzna zatrzymany w Gorzowie. Kierowcę zatrzymano po pościgu. Okazało się, że ma 17 lat. Nie ma uprawnień do kierowania, ma za to 0,6 promila alkoholu we krwi.

W miniony wtorek strażnicy graniczni z placówki w Gorzowie, pełniący służbę w rejonie trasy S3, wytypowali i skierowali do kontroli dostawczego citroena na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowca zaczął uciekać. Próbował nawet kilkukrotnie zepchnąć z drogi ścigające go samochody Straży Granicznej. Po kilku kilometrach pościgu, udało się bezpiecznie go zatrzymać. 17-letni Polak w części ładunkowej dostawczego busa przewoził 36 obywateli Syrii oraz Turka. Wiózł ich ze Słowacki do Niemiec. 17-latek usłyszał kilka zarzutów, przyznał się , ale odmówił składania wyjaśnień. Trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadali dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce, ale posiadali słowackie dokumenty pobytowe, zostali przekazani służbom słowackim.

Fot. www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl