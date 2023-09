Urząd Miasta przypomina komitetom wyborczym, że przygotowane w różnych częściach Gorzowa tablice, są przeznaczone dla urzędowych obwieszczeń wyborczych, a nie do naklejanie na nie plakatów poszczególnych kandydatów.

W mieście przygotowano 28 takich tablic. Służby miejskie odnotowują przypadki zajmowania miejsca na tablicach i wykorzystywania go do kampanii wyborczej. To niedozwolone- przypomina rzecznik magistratu Wiesław Ciepiela:

Prezydent Miasta wyznaczył inne bezpłatne miejsca przeznaczone do umieszczania plakatów komitetów wyborczych. Ich wykaz dostępny jest na stronie BiP Urzędu Miasta w zakładce Wybory.