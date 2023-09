W Gorzowie trwają obchody 30. jubileuszu Hospicjum im. Św. Kamila. W czasie uroczystej gali w Teatrze Osterwy 32 osoby i instytucje otrzymały medal Przyjaciela Hospicjum. Wśród nich byli m.in. gorzowscy policjanci.

Działalność Hospicjum jest możliwa m.in.: dzięki ludziom dobrej woli. W tym gronie jest gorzowska policjantka, aspirant sztabowy Agata Kądziołka, która z ogromnym zaangażowaniem koordynuje i wspiera zbiórki na rzecz hospicjum. To ona zachęca policjantów, ale też i przedszkolaków czy uczniów z zaprzyjaźnionych szkół do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz tej placówki. Odzew zawsze jest zawsze bardzo duży, a gorzowscy policjanci mogą dzięki temu przekazać mnóstwo niezbędnych dla podopiecznych hospicjum produktów.

Zaangażowanie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie w pomoc potrzebującym została doceniona podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia Hospicjum Świętego Kamila. W czwartek w Teatrze im. Juliusza Osterwy, komendant miejski policji, inspektor Wiesław Widecki, odebrał zaszczytny medal Przyjaciela Hospicjum przyznany całej gorzowskiej jednostce.

Hospicjum to miejsce szczególne. Pracują tu ludzie z powołaniem, którzy oddali sporą część swojego życia, by opiekować się osobami potrzebującymi. W trudnych chwilach są ze swoimi podopiecznymi do ostatnich momentów ich życia. Każdy z nas może działalność hospicjum wesprzeć i dołożyć swoją cegiełkę. Gorzowscy policjanci mają nadzieję, że w kolejnych latach dołączą do nich kolejne osoby, które chcą pomagać innym.