Mieszkańcy północnej części województwa lubuskiego będą mieli dostępnych więcej połączeń kolejowych, a to za sprawą wartej 330 mln zł rewitalizacji linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód w ramach programu Kolej Plus. W piątek (6 października) w Skwierzynie przedstawiciele PKP PLK i urzędu marszałkowskiego podpisali umowę o współfinansowaniu inwestycji.

Pociągi znów dojadą ze Skwierzyny do Międzychodu, a mieszkańcy Gorzowa zyskają nowe połączenie z powstającą strefą ekonomiczną na obrzeżach miasta. To wszystko dzięki podpisanej dziś na peronie dworca w Skwierzynie umowie na realizację remontu linii między Skwierzyną, a Międzychodem w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Inwestycja obejmuje rewitalizację odcinka linii nr 363 między Skwierzyną a Międzychodem, remont kilkunastu przystanków oraz doprowadzenie połączenia kolejowego w kierunku strefy ekonomicznej w Gorzowie, po śladzie dawnej linii nr 415.

– Przywracamy linie kolejowe, które zdaniem samorządów są najważniejsze dla mieszkaniowców

– podkreślał Władysław Dajczak, wojewoda lubuski;

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel powiedział, że to ostatnia z 35 podpisanych umów w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”.

– Dzisiaj przechodzimy z fazy marzeń do fazy realizacji tego projektu

– cieszył się Bittel, wiceminister infrastruktury:

– Dzięki temu, że zwiększyliśmy środki na Kolej Plus z 5,5 mld zł udziału rządowego do w sumie 13 mln zł, realizujemy 35 projektów i ten z listy rezerwowej, lubuski projekt wchodzi na listę

– dodał wiceminister.

– Cieszymy się, że już drugi projekt w naszym województwie uzyskał dofinansowanie z programu Kolej+

– mówił Marcin Jabłoński, członek zarządu Województwa Lubuskiego:

– W ramach tej inwestycji odbudowanych zostanie 36 km linii kolejowej, po której od wielu lat nie kursują pociągi. Jednocześnie będzie dobudowane 7 km nowej linii do strefy ekonomicznej w Gorzowie

– powiedział prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel.

Dodał, że koszt inwestycji jest szacowany na 330 mln zł.

– Kolej jest ważna dla rozwoju społeczeństwa – przypomniał prezes zarządu PKP PLK:

Jak mówił, będzie to pełna rewitalizacja, z przywróceniem parametrów linii do prędkości 120 km/h. Do końca listopada PKP PLK ogłoszą przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

– Wykonawca będzie miał 2,5-3 lata (…) na realizację dokumentacji projektowej, żebyśmy w 2027 r. mogli wejść na plac budowy i do 2029 r. zakończyć wszystkie prace

– ocenił Merchel.

Szacunkowa wartość robót budowlanych, obejmujących m.in. ten ok. 30-kilometrowym odcinek wynosi ponad 300 mln zł. Zakończenie wszystkich prac w ramach tego projektu przewidywane jest w 2029 r.

Lubuscy samorządowcy wezmą na siebie 15 proc. kosztów – w połowie zainteresowane samorządy lokalne, w połowie samorząd wojewódzki. Reszta wydatków zostanie pokryta z programu Kolej Plus.

W województwie lubuskim program Kolej + obejmuje także rewitalizację linii między Lubskiem, a Bieniowem. Koszt tego zdania to ok. 66 mln zł.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Ma on na celu poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Wartość programu wynosi ok. 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld zł – środki jednostek samorządu terytorialnego.