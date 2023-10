Rząd chce zachęcić do aktywnego udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Jak? Poprzez działania profrekwencyjne skierowane do niewielkich miejscowości, gdzie średnia frekwencja podczas ostatnich wyborów była niższa niż w dużych miastach.

Jednym z takich projektów jest „Bitwa o remizy” mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak:

To jednak nie wszystko. By zmobilizować do udziału w wyborach mieszkańców niewielkich gmin rząd ogłosił kolejne działania

