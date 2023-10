Miasto przeznaczy kolejne 34 lokale komunalne do remontu przez przyszłych najemców. Osoby uprawnione do zabiegania o taki lokal już teraz powinny pobrać w Wydziale Spraw Społecznych pisemne wskazania do obejrzenia lokali.

Do ubiegania się o taki lokal są uprawnione osoby oczekujące na lokale zamienne, umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony oraz oczekujące na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia.

– W tym roku to już czwarta taka decyzja – łącznie oferta dotyczy 100 mieszkań – mówi Dariusz Wieczorek z Wydziału Informacji ii Promocji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – W przygotowanej ofercie jest po piętnaście lokali jedno- i dwupokojowych, trzy lokale trzypokojowe i jeden lokal czteropokojowy, o powierzchni od 13 do 46 mkw:

Remont jest wykonywany przez wybranego oferenta we własnym zakresie, w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy na jego wykonanie. W uzasadnionych przypadkach może być wyrażona zgoda na przedłużenie tego terminu, na okres nie dłuższy niż kolejne trzy miesiące.

Osoby uprawnione do zabiegania o taki lokal będą mogły do 23 października pobrać w Wydziale Spraw Społecznych gorzowskiego magistratu pisemne wskazania do obejrzenia lokali. Pisemne oferty przyjęcia lokali będzie można składać od 24 do 30 października br.

Informacji nt. kryteriów przydzielania mieszkań do remontu można zasięgnąć w Wydziale Spraw Społecznych.