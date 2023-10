Gorzowianie ruszyli na cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej. Nasz reporter informuje, że o ile nie ma większego problemu z dojazdem do nekropolii przy Żwirowej, to znalezienie tam miejsca parkingowego, graniczy z cudem.

Relacja Piotra Wiśniewskiego:

Gorzowianie wykorzystują weekend przed 1 listopada i właśnie teraz porządkują groby.

Od dzisiaj do wtorku (31 października), a także w czwartek i piątek (2-3 listopada) autobusy MZK 105, 111 oraz linii C i D, w godzinach od 8.30 do 18, jeżdżą wyniesie co 30 minut. Linia 132 kursuje zgodnie z rozkładem jazdy dla danego dnia.

Żeby poprawić płynności przejazdu, od dziś zawieszony został przystanek „Roosevelta” przy ulicy Żwirowej oraz „Błotna n/ż”.

Od dziś do 1 listopada dopuszcza się parkowanie na prawym pasie jezdni ul. Słowiańskiej (w kierunku ronda Słowiańskiego). Udostępnione zostaną parkingi przy PWiK na ul. Kosynierów Gdyńskich oraz przy markecie „Products”. Parking przy bramie „A” od soboty (28 października) do czwartku (2 listopada) dostępny będzie wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, taksówek oraz zaopatrzenia.

Parking zorganizowany w poprzednich latach w parku Słowiańskim (tzw. plac cyrkowy) nie będzie dostępny dla parkujących.