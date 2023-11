Pochodząca ze Słubic młoda gwiazda muzyki pop Sara James odwiedziła dziś III liceum ogólnokształcące w Gorzowie.

Uczniowie tej szkoły kilka miesięcy temu wygrali konkurs w którym nagrodą był przyjazd piosenkarki do szkoły i spotkanie z uczniami.

Jagoda, Wiktoria, Hania, Dawid i Michał ze szkolnego samorządu opowiadają nam jak przygotowywali ten film:

Uczniowie III ogólniaka przygotowali dla swojego gościa mnóstwo pytań, nie tylko związanych z muzyką:

Sara James w 2021 roku wygrała czwartą edycję telewizyjnego programu The Voice Kids. Największą popularność rok później przyniósł jej występ w show America’s Got Talent, gdzie doszła do finału.