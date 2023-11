Jeszcze 22 dni zostało do otwarcia Areny Gorzów, nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej.

Dziś w centrum miasta stanął zegar odliczający czas do otwarcia hali. W weekend otwarcia, czyli 9 i 10 grudnia władze Słowianki planują wiele atrakcji dla młodszych i starszych mieszkańców, ale większość z nich jest jeszcze tajemnicą. Dziś jednak poznaliśmy pierwsze szczegółu tego dwudniowego wydarzenia. Mówi Kinga Krasicka, rzecznik Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka”:

Przypomnijmy: od 8 grudnia miasto uruchomi nową linię autobusową nr 109, która ma ułatwić mieszkańcom dotarcie do nowej hali, a także na lodowisko i baseny Słowianki. Autobusy połączą Górczyn z osiedlem Europejskim, przejeżdżając średnio co godzinę od rana do wieczora ulicą Słowiańską.

Zegar odlicza minuty do otwarcia Areny Gorzów. Fot. Gorzów/FB