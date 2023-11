Z godziny na godzinę poprawia się sytuacja na gorzowskich drogach. Po zakończeniu opadów, drogowcy mają od 4 do 10 godzin na usunięcie śniegu z dróg od pierwszego do trzeciego standardu, natomiast w przypadku błota pośniegowego ten czas wynosi od 6 do 12 godzin. Odśnieżona jest także większość chodników. Mieszkańcy się cieszą bo wielu z nich na śnieg nie mogło się już doczekać.

Inneko RCS, które zajmuje się zimowym utrzymaniem ulic w Gorzowie ma do obsługi 316 kilometrów dróg. Są podzielone na cztery standardy utrzymania. Pierwszy to drogi główne, drugi standard to ulice prowadzące do dużych osiedli. Trzeci to drogi wewnątrz osiedli, a czwarty -to drogi gruntowe.