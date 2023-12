Do pierwszej gwiazdki zostało jeszcze kilka dni, ale podopieczni Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie już teraz mogą się cieszyć ze świątecznych prezentów. To wszystko dzięki akcji „Gorzowskie isty do Mikołaja”.

W ramach zorganizowanej już po raz drugi akcji Gorzowianie przygotowali paczki dla osób przebywających w gorzowskich DPS-ach. Świąteczna atmosfera już od kilku dni unosi się w Domu Pomocy Społecznej, mówi dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1, Barbara Kałużna:

O godzinie 11.00 „Mikołaj” w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Miasta pojawił się w DPS nr 1 przy ul. Podmiejskiej, by wręczyć prezenty, które szykowali mieszkańcy Gorzowa. Takie akcje pokazują jak wielkie serca mają mieszkańcy naszego miasta, mówi Jacek Wójcicki, prezydent miasta:

Podopieczni gorzowskiego DPS-u z wytęsknieniem oczekiwali tego dnia:

Paczki od mieszkańców trafiły w tym roku do 75 podopiecznych z Domów Pomocy Społecznej nr 1 i 2.