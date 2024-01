Gorzowskie służby pracują na ul. Walczaka, gdzie obsunęła się skarpa na wygrodzonym terenie budowy przy ulicy Walczaka. To okolica dawnej leżakowni. Miejskie służby sprawdzają czy nie powoduje to zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Krawczyk:

W 2021 roku głośno stało się o planach prywatnego inwestora, który zapowiadał, że wybuduje tam trzypiętrowy blok z kawiarniami i restauracjami. W tym czasie działka została uporządkowana, inwestor zabezpieczył też wejście do piwnic dawnego browaru. Plany napotkały jednak na przeszkody. Lubuski Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania tego terenu do rejestru zabytków. Jak informuje portal echogorzowa.pl deweloper zaskarżył decyzję wojewódzkiego lubuskiego konserwatora. Sprawa trafiła do rozstrzygnięcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort przewiduje zakończenie jej rozpatrywania na drugi kwartał tego roku.