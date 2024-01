9 pługopiaskarek, 4 ciągniki rolnicze i 2 pojazdy ekip mobilnych to sprzęt jaki Inneko RCS zaangażowało dziś do walki ze skutkami zimy na drogach. Warto pamiętać, że czas, jaki zobowiązuje spółkę do odśnieżenie dróg, płynie dopiero od momentu zakończenia opadów. Mówi prezes Inneko RCS Artur Pankowski:

Po intensywnych opadach śniegu warto więc jeździć ulicami, które w pierwszej kolejności są odśnieżane przez ekipy Inneko

W Gorzowie do odśnieżenia jest 316 kilometrów dróg , w tym 25 km to drogi strategiczne, odśnieżane w pierwszej kolejności