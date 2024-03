W tym roku obchodzimy jubileusz 125-lecia gorzowskich tramwajów. Z tej okazji magistrat wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji przygotował serię wydarzeń.

Dokładnie 29 lipca minie 125 lat odkąd po Gorzowie, a wcześniej Landsbergu, jeżdżą tramwaje. Od dzisiaj wszystkie pojazdy MZK będą jeździły ze specjalnie przygotowanym logo. Wśród zaplanowanych wydarzeń są m.in. jubileuszowy korowód tramwajów czy wystawa plenerowa o historii gorzowskiej bimby. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie piknik tramwajowy dla mieszkańców, który odbędzie się 28 lipca. Mówi Roman Maksymiak, prezes MZK:

Obchody 125-lecia gorzowskich tramwajów to okazja, by rozmawiać o tym co robimy, by tramwaje służyły nam przez kolejne pokolenia, mówi wiceprezydent Gorzowa, Iwona Olek:

Tramwaje są nierozerwalnie związane z historią Gorzowa i musimy o tym pamiętać, mówi przewodniczący Rady Miasta, Jan Kaczanowski:

Z okazji jubileuszu powstaje książka pt. „Komunikacja Miejska w Gorzowie Wielkopolskim”. Na czterystu stronach znajdzie się wiele dotąd niepublikowanych materiałów, historii i ciekawostek, mówi jeden z autorów, Remigiusz Grochowiak:

Czytelnicy dowiedzą się m.in. jak kiedyś transportowano tramwaje po Gorzowie, dodaje współautor, Krzysztof Kamyszek

Najbliższe wydarzenie zaplanowane z okazji tramwajowego jubileuszu miasta zaplanowano na 24 marca. Tego dnia gorzowskimi torowiskami przejedzie okolicznościowy korowód tramwajów.