6 kwietnia w Parku Górczyńskim po raz 8. odbędzie się Niebieski Bieg. Na wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie.

Impreza wpisuje się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Hasło przewodnie tegorocznego biegu to „Rozumiem! Akceptuję! Jestem!”. Zależy nam na tym, by mieszkańcy Gorzowa mogli integrować się z osobami z autyzmem, mówi Elwira Komorek ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie:

Impreza cieszy się coraz większą popularnością, bo oprócz pasjonatów biegania uczestniczą w niej całe rodziny. Także w tym roku organizatorzy przewidują mnóstwo atrakcji dla dzieci, dodaje Elwira Komorek:

Organizatorzy zachęcają do nabycia pakietu startowego i udziału w imprezie. Zapisy trwają do 31 marca, do północy. Początek biegu już 6 kwietnia w południe w Park Górczyńskim.

Zapisy:

https://sport-time.com.pl/zapisy-online

