Warta w Gorzowie wyraźnie opada. Dziś wodowskaz pod mostem Lubuskim wskazuje 425 centymetrów to o około 30 centymetrów mniej niż w dniach największego przyrostu.

Pogotowie przeciwpowodziowe wciąż działa, ale wszystko wskazuje na to, że to co najgorsze już za nami. Mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Rojek:

Spadek poziomu rzeki dostrzegają już także mieszkańcy:

Na udostępnienie ścieżki trzeba będzie jeszcze poczekać:

Pogotowie przeciwpowodziowe jest odwoływane gdy warta zejdzie poniżej stanu ostrzegawczego czyli poniżej 390 centymetrów.