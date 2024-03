Policja będzie wyjaśniała sprawę ataków hejterskich na kandydata Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Piotra Kissona. Jak mówi sam kandydat, w ostatnim czasie spotkał się z licznymi aktami tego typu w mediach społecznościowych oraz zrywaniem jego plakatów wyborczych. Piotr Kisson dodaje, że doszło też do ataku na lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą, na którym umieścił swój plakat wyborczy. Jak twierdzi kandydat: do tej pory tego nie było.

Niezgodę na hejt wobec kandydata KO i pomoc koledze deklaruje Robert Surowiec.

Sprawa ataku na lokal Piotra Kissona została zgłoszona na policję. Sprawa jest w toku.