18-letni Wiktor z Gorzowa walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną typu B. Aby wyzdrowieć potrzebuje przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego. Fundacja DKMS wraz z bliskimi Wiktora będzie prowadzić w najbliższym czasie akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

Będzie można się zarejestrować i dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku. Wiktor jest uczniem Technikum Elektrycznego.Diagnozę usłyszał na początku tego roku. Większość czasu spędza teraz w szpitalu, podłączony do maszyn, które podają mu leki. Czekają go teraz trzy miesiące intensywnej chemioterapii. Do pełnego wyzdrowienia będzie jednak potrzebował przeszczepienia. Dlatego Wiktor szuka swojego „bliźniaka genetycznego”, który uratuje mu życie. Potencjalnym dawcą szpiku może zostać osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat, która jest w ogólnie dobrym stanie zdrowia. Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna. Najbliższa akcja już w najbliższy weekend w Centrum Handlowym NovaPark w Gorzowie.

Jeśli ktoś nie będzie mógł zjawić się na punkcie stacjonarnym, to może zmówić pakiet do rejestracji w bazie dawców szpiku bezpośrednio do domu >>www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/wiktormatuszak<<.

Fundacja DKMS przypomina, że w sierpniu szukała dawcy dla innego gorzowianina – Norberta. Wtedy na apele odpowiedziało ponad pół tysiąca osób. Norbert niedawno znalazł swojego bliźniaka genetycznego, jest po przeszczepieniu i wraca do zdrowia. Teraz mamy okazję pomóc Wiktorowi.

Punkty rejestracyjne:

23-24 marca 2024 r., sobota i niedziela

godz. 10:00 – 20:00

Centrum Handlowe NovaPark

ul. Przemysłowa 2

66-400 Gorzów Wielkopolski

30 marca 2024 r., sobota

godz. 17:00 – 20:30

Arena Gorzów

ul. Słowiańska 16

66-400 Gorzów Wielkopolski

14 kwietnia 2024 r., niedziela

podczas meczu Stali Gorzów

Stadion im. Edwarda Jancarza

ul. Kwiatowa 55

66-400 Gorzów Wielkopolski