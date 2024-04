24 kwietnia w Filharmonii Gorzowskiej wiolonczeliści z trzech regionów zmierzą się w VI Międzyregionalnym Konkursie Wiolonczelowym. Konkurs organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Władysława Jana Ciesielskiego.

Konkurs ma na celu promocję gry na wiolonczeli. To także okazja do dla młodych muzyków do zaprezentowania swojego talentu, efektów ciężkiej pracy i poświęcenia, mówi Katarzyna Zentkowska, nauczyciel gry na wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie:

W konkursie udział weźmie ponad 50 wiolonczelistów ze szkół muzycznych I i II stopnia z trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Zmagania młodych muzyków będzie można obejrzeć, a przede wszystkim wysłuchać, w Sali Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej. Na najlepszych wiolonczelistów czekają nagrody. Mówi Katarzyna Zentkowska

Jedną z uczennic Państwowej Szkoły muzycznej I stopnia przy ul Teatralnej, która weźmie udział w konkursie, będzie Ewa Gałęzka. Dziewczyna, która od trzech lat uczy się grać na wiolonczeli i już w ubiegłym roku pierwszy raz podeszła do konkursu.

Początek VI Międzyregionalnego Konkursu Wiolonczelowego w Gorzowie 24 kwietnia o godz. 10:00.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie szkoły >>https://www.gov.pl<<.