W najbliższy poniedziałek o godzinie 8:00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków miejskich w Gorzowie. Rekrutacja elektroniczna potrwa do 30 kwietnia, do godziny 13.00.

Nabór do żłobków będzie prowadzony stronie www.eurzad.gorzow.pl w zakładce Edukacja/Nabór do żłobków miejskich. Do żłobka miejskiego przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Rodzice mogą zgłosić swoje dziecko tylko do jednej placówki. Mówi Aleksandra Sagan z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta:

Przy rekrutacji do żłobka liczy się punktacja. Informacje o tym „za co? I „ile?” punktów można zdobyć znajdują się na stronach poszczególnych placówek, dodaje Aleksandra Sagan:

„Telefony z zapytaniami od rodziców się urywają”, mówi Małgorzata Sobolewska-Szadkowska, dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1

Od 21 do 31 maja 2024 r. w żłobkach miejskich dyrektorzy zorganizują obowiązkowe zebrania z rodzicami. Nieusprawiedliwiona nieobecność rodzica na zebraniu spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych. To zebrania organizacyjne, mówi dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1:

Do 31 maja 2024 r. rodzice dzieci przyjętych do żłobków będą mieli czas na zawarcie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka. Niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację i skreślenie z listy dzieci przyjętych.