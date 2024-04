W trzech szkołach średnich w mieście rozpoczęły się kolejne dni otwarte dla ósmoklasistów.

W I LO jest reporter RG Piotr Wiśniewski:

Dni otwarte w Puszkinie potrwają do 13:00. Również do tej godziny uczniowie podstawówek mogą odwiedzać Zespół Szkół Elektrycznych przy Dąbrowskiego. O 12 skończą się dni otwarte w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 stycznia, natomiast w samo południe Katolickie Liceum zaprasza na swój dzień otwarty. Szkoła będzie czekać na ósmoklasistów ch rodziców od godz. 12:00 do 13:30 przy ul. Drzymały 36.