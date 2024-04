„Dzień Otwartych Ludzi” – pod taki hasłem uczniowie, nauczyciele i rodzice z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie czyli popularny „Puszkin” zaprosili ósmoklasistów i ich rodziny na dzień otwarty placówki. Organizatorzy przygotowali koncert szkolnego zespołu Szafran Band oraz mnóstwo konkursów, quizów i eksperymentów, by zachęcić młodych gorzowian do przyjścia do tej szkoły. Mówi wicedyrektorka I LO, Agata Jacko.

Jednym z obleganych pomieszczeń szkoły była pracownia informatyczna. Mówi nauczycielka informatyki w I LO Beata Sowińska.

Ósmoklasistom bardzo spodobał się klimat w I LO.

W sobotę swoje drzwi otworzyły dla uczniów podstawówek także Zespół Szkół Elektrycznych przy Dąbrowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 stycznia oraz Katolickie Liceum przy ul. Drzymały.