30 i 31 sierpnia – w tych dniach Gorzów opanuje gruszka. Mieszkańcy wybrali główny składnik dań w Nocnym Szlaku Kulinarnym.

Gorzowianie mogli przez trzy tygodnie wziąć udział w internetowym głosowaniu i zdecydować, jakie warzywo lub owoc będzie motywem przewodnim tegorocznego Nocnego Szlaku Kulinarnego. Zwyciężyła gruszka, pokonując pietruszkę 344 do133.

Nocny Szlak Kulinarny odbędzie się w Gorzowie po raz czwarty. W imprezie biorą w udział restauratorzy oraz mieszkańcy, którzy odwiedzają lokale gastronomiczne, kosztują potraw przygotowanych z użyciem zwycięskiego składnika i głosują na najlepszą. W zeszłym roku organizatorzy wydali ponad 6 tysięcy kart do głosowania. Mówi Jacek Gumowski z Wydziału Obsługi Inwestora i Biznesu gorzowskiego magistratu:

W pierwszej edycji do Nocnego Szlaku wzięło udział 25 lokali gastronomicznych. W drugiej – 32, a w zeszłym roku – 37. W poniedziałek rozpoczęło się zbieranie zgłoszeń do tegorocznej edycji. Formularze przyjmuje Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu w gorzowskim magistracie do 30 kwietnia.

Fot. Nocny Szlak Kulinarny/FB

