Sekcja zwłok ma wyjaśnić okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono na wysepce na jeziorze Ostrowite koło Gorzowa. O akcji służb poinformowała Gazeta Lubuska.

Na zwłoki natrafił w czwartek wieczorem wędkarz. To on powiadomił policję. W dotarciu do ciała pomagała mundurowym straż pożarna. Policja ustala teraz tożsamość mężczyzny.

– Nic nie wskazuje na zdarzenie o charakterze kryminalnym – powiedział Gazecie Lubuskiej komisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.