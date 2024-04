26 kwietnia ruszy 3. edycja międzynarodowej Akcji Czysta Odra, w której udział weźmie ponad 20 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Czech, Polski i Niemiec.

W ciągu kolejnych 10 dni, do 5 maja, na całej długości Odry i wielu jej dopływach odbędzie się ponad 100 lokalnych akcji sprzątania połączonych z edukacją ekologiczną.

Inicjator akcji, Dominik Dobrowolski, na gorzowskich Bulwarach przekonywał, że mieszkańcy Gorzowa również mogą pomóc oczyścić Odrę:

W akcji na terenie całego województwa lubuskiego weźmie udział ok. 5000 wolontariuszy. O tym, z jakimi zanieczyszczeniami będą mieli najczęściej do czynienia mówi Dominik Dobrowolski:

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce będzie obowiązywał system kaucyjny, dzięki któremu zwrócimy plastikowe i szklane butelki oraz metalowe puszki do odpowiednich punktów. W systemie nie zostały jednak uwzględnione opakowania po alkoholu. Wojewoda lubuski, Marek Cebula, zwraca uwagę, że już w 2023 roku Platforma Obywatelska przygotowała poprawkę do ustawy, która włączała je do systemu:

Każdy może zorganizować własną akcję, albo dołaczyć do akcji organizowanej przez kogoś innego. Informacji o wszystkich akcjach udzielają regionalni koordynatorzy Akcji Czysta Odra, ich namiary można znaleźć na stronie >>www.mniejplastiku.pl<<.

W tegorocznej edycji oprócz sprzątania swój finał będzie miała kampania ODROdzenie, podczas której Dorzecza Odry zasili 1,5 mln młodych rybek. Akcja Czysta Odra potrwa od 26 kwietnia do 5 maja.