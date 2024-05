Uczestnicy rowerowego ultramaratonu Via Regia Bike Ultramarathon mogli zregenerować siły w specjalnym punkcie na Starym Rynku w Gorzowie. Przy okazji na mieszkańców czekały atrakcje.

Punkt regeneracyjny w Gorzowie wyznaczał 150. kilometr trasy. Oznacza to, że zawodnicy, po przejechaniu przez nasze miasto, mieli do pokonania jeszcze ok. 500 kilometrów. Jednym z maratończyków, który dojechał do Gorzowa chwilę przed godziną 15:00 był Pan Kamil:

Via Regia Bike Ultramarathon jest organizowany przez Stowarzyszenie Mazowicki Gravel. Trasa rajdu biegnie z Berlina do Warszawy, wiedzie przez Kostrzyn, Gorzów, Gniezno, Kruszwicę i Płock. W sumie 53 rowerzystów z Polski i Europy wyjechało w czwartek z Berlina. Wśród nich był Łukasz Łukasiak:

Rowerzyści odpoczywali, a mieszkańcy mieli okazję się zabawić. Mówi Marta Liberkowska z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta.

Z Gorzowa rowerzyści ruszyli dalej przez Czechów w stronę Santoka.